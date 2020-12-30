Türkiye bölgesinin üretim merkezi olabilir

Türkiye ekonomisinin en temel sermayesinin 'güven' olduğunu belirten İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Petrol gibi doğal kaynağı, yeterli sermayesi, tasarruf fazlası olmayan bir ülke dış kaynak kullanmak zorundadır. Dış kaynak kullanabilmek için de güven duyulan bir taraf olunmalı" ifadelerini kullandı. Genel Müdür Adnan Bali, Türkiye'nin "güçlü insan kaynağı", "teknoloji" ve "esnek üretim altyapısı" olmak üzere 3 önemli avantajı bulunduğunu vurgulayarak, ülkenin pandemi sonrasında 2-3 saatlik zaman farklarıyla etrafını çeviren, nüfus, GSYH ve ticaret hacmiyle büyük bir imkân sağlayan bölgede enerjinin, bilginin ve fiziki üretimin merkezi olabileceğini aktardı.Serbest piyasa ve hukuk alanında şu anda tutturulmuş olan olumlu çizginin sürdürülmesi halinde başka jeopolitik streslere de çok maruz kalınmazsa işlerin düzelebileceğini vurgulayan Bali, "Benim gördüğüm, Merkez Bankası Başkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, piyasa mekanizmasının esas alınacağı konusunda net bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bizimle yaptıkları istişarelerde de 'Siz işletmelerinizi iktisadi tutarlılıkla piyasa mekanizmalarının gerekliliklerine göre yönetmelisiniz' şeklinde, kamuoyuna verdikleri mesajların aynısını vermişlerdir" ifadelerini kullandı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şu anda bu yaklaşımın, zamanlama itibarıyla da çok iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ben şu anda olağanüstü bir diyalog ve koordinasyon ortamı görüyorum. Gerek reel sektörle gerek özel sektörle gerek akademik dünya ile çok yoğun bir temas söz konusu. 'Usulden diye' de değil, karşılıklı etkileşimle, doğrudan politikaları konu edinen bir yaklaşımla... 'Bizi eleştirin, yanlış gittiğini düşündüğünüz şeyler konusunda bizi uyarın' diyen samimi bir anlayışla karşı karşıyayız."Adnan Bali, ekonomi yönetiminin şu anda ortaya koyduğu bu tabloyu sürdürebilmesi ve bunun kesintiye uğratmaması için bazı küçük, hızlı başarılara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu sağlamalıyız" dedi. Bali, dövizde ortalama alım seviyelerine yaklaşıldığında hızlı çözülmeyle birlikte ters dolarizasyonun başlayacağının altını çizdi.Adnan Bali, gelecek dönemin ödemeleri açısından temel bir sıkıntı görmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin vadesine 12 ay kalan dış borçlarının toplamı Eylül 2020 itibarıyla 182.5 milyar dolar. Bunun 83 milyar doları bankalara, 72 milyar doları da diğer sektörlere ait. Kalan 27 milyar doları da TCMB ve Genel Yönetime ait. Bankaların 83 milyar dolarlık borcunun 36 milyar doları sadece kredi, kalan 47 milyar doları yurtdışı yerleşiklerin bizim nezdimizde açmış olduğu mevduatlar. Diğer sektörlerin 72 milyar dolarlık borcunun kredi olan kısmı sadece 18 milyar dolar. Kalan 54 milyar doları, dış ticaretten kaynaklanan gayri nakdi yükümlülükler. Karşılığında mal var, hizmet var. Dolayısıyla vadesi geldiğinde yenilenmesi gereken bir kredi gibi düşünmemek gerekiyor. 36 milyar dolar bankacılık sisteminde kredi var, 18 milyar dolar reel sektörde kredi var, toplamı 54 milyar dolar. Bunun yönetilemeyecek herhangi bir kısmı yok, yeter ki ekonomiyi kurallarıyla yönetelim." Bankacılık sisteminde açık pozisyon riski bulunmadığını vurgulayan Bali, Şubat 2018'de 222.5 milyar dolar olan reel sektörün açık pozisyonunun, ciddi bir kapamayla Eylül 2020 itibarıyla 162 milyar dolara indiğini bildirdi.