Türkiye daha fazla üretecek

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin toplam cari açığının kapanmasına yönelik verdikleri destekleri aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 4.9 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan altıncı sanayi kolu oldu. Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise bu dönemde 356 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektörün kasım ayı ihracatı ise yüzde 10.5 artışla 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği toplam 16 milyar dolar ihracattan yüzde 4.7 oranında pay alması anlamına geliyor" dedi. Türkiye'nin salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacağını anlatan Öztiryaki, şöyle konuştu: "Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve fuarlar, Ticaret Bakanlığı'nın da destekleriyle ihracatçımız için vazgeçilmez unsurlar oldu. Aralık ayı rakamlarımızda bir sapma olmazsa, pandemi yılında bir önceki yılın ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile bin 300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021 yılında ise yüzde 15 ihracat artışı ile 9.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."