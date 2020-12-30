Türkiye salgın sürecini en az hasarla atlatacak

Pandemi ile mücadele kapsamında dünya milli gelirinin yüzde 14'üne ulaşan 12 trilyon dolarlık bir mali destek harcaması yapıldığını ve küresel negatif getiri tahvil stoğunun 17 trilyon dolara ulaştığını belirten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Global olarak senkronize çöküşün ve 2020'nin 3. çeyreğindeki hızlı toparlanmanın ardından zorlu dönem 2021'de başlıyor" dedi.2021'de gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin arasının açıldığının görüleceğini ifade eden Ateş, "Küresel salgın krizi sonrası toparlanma sürecinde sektörler arası ayrışma da çok belirgin olacak. En çok etkilenen yemek, konaklama, ulaştırma, eğlence gibi hizmet sektörlerinde toparlanma 2023'ü bulabilir. Diğer taraftan aşının yakın zamanda geleceğine ilişkin umut verici gelişmeler olmakla birlikte dünya genelinde aşılama yapılabilmesi için ucuz, üretim kapasitesi yüksek ve lojistik imkânları geniş aşılara ihtiyaç var. Bu durum da salgının yarattığı etkilerin en azından aşıya ulaşabilen ülkeler açısından 2021 yılının ikinci yarısına kadar devam edeceği ve Merkez Bankalarının kısa vadede politika değişikliğine gitmeyeceğine de işaret ediyor" diye konuştu.Türkiye'de alınan önlemlerin etkisi ile 2020'nin pozitif büyüme ile tamamlanmasını öngördüklerini kaydeden Ateş, "2021 yılına baktığımızda Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalara istinaden enflasyonla mücadele öncelikli hedef olacak. Bu sebeple yılın ilk yarısında yüksek faiz ortamının devam etmesi ve yavaş bir büyüme, yılın ikinci yarısından itibaren ise finansman koşullarındaki rahatlamaya paralel ekonomik aktivitenin toparlanmasını, 2021 yılı genelinde büyümenin yüzde 3-4 aralığında tamamlanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Krizlere karşı dayanıklı Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının ikinci yarısına kadar belirgin şekilde hissedilecek olan bu salgın sürecini, sıkı para politikasını tamamlayıcı maliye politikasının yanı sıra dinamik özel sektör ve güçlü bankacılık sektörünün desteğiyle en az hasarla atlatacağına inanıyorum. Orta uzun vadede baktığımızda ise Türkiye'nin 1980'lerden beri içinde bulunduğu orta gelir grubundan çıkması için reformlara ağırlık vermesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde hızla eğitim, hukuk, vergi sistemi ve istihdam piyasasında yapısal reform programlarının uygulamaya konması kritik öneme sahip."2021 yılında Denizbank olarak ana stratejilerinden ödün vermeden yola devam edeceklerinin altını çizen Ateş, "Denizbank'ın hedeflediği müşteri segmentleri için ulaşılabilir şube ve ATM ağının oluşturulması, müşterilerimizin şube deneyiminin tasarlanması ve kendilerine uygun tekliflerin oluşturulması için büyük veri ve veri analitiği 2021'de de stratejimizin bir parçası olacak. Kuruluşumuzdan bu yana desteklediğimiz niş sektörlerimiz turizm, eğitim, sağlık, enerji, altyapı, tarım ve denizcilik sektörlerini desteklemeye; perakende tarafta KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık ve tarım bankacılığı alanında pazar payımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.Yıllar içinde gerçekleşmesini beklediklerini dijital dönüşümü, küresel salgının etkisiyle birkaç ayda tecrübe ettiklerini vurgulayan Ateş, "2020'nin, dijitalde zorunluluğun yılı olarak tarihe geçeceği düşüncesiyle, biz de önceliğimizi, müşterilerimize en hızlı ve çevik şekilde hizmet vermeye devam edebilmek olarak belirledik ve bu yönde yatırımlar yaptık. 2021 ve sonrası için odağımız dijital ve önceliğimiz mobil odaklı hizmetler olacak" diye konuştu.KOBİ ve tarım bankacılığında şu ana kadar aktardıkları kaynağın 50 milyar TL'ye ulaştığının altını çizen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda tek banka olarak katıldığımız Nefes Projesi ve Çek Ödeme-OPEX Programı kapsamında KGF desteğiyle toplam 55 bin KOBİ'ye 6 milyar TL kredi imkânı sağladık. Üstelik bu krediler düşük faizli ve 3 aydan yıl sonuna kadar geri ödemesiz dönemler içermekte. Salgın sürecinde sadece yeni kredi vererek değil, mevcut kredileri öteleyerek de dükkânlarını açamayan, gelir yaratmakta güçlük çeken KOBİ'lerimizin ve çiftçimizin yanında olduk. Bu şekilde yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki krediyi de erteledik."