Ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, son dönemde düzenleyici kurumlar ve politika yapıcıları tarafından normalleşme adına atılan adımların, alınan kararların ve sektör temsilcileriyle diyalog halinde titizlikle yürütülen sürecin, dengelenme ve ekonomik istikrar adına büyük katkılar sağladığını, bu sürecin devam ettirilmesiyle birlikte ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini söyledi. "2020 yılında, pandemi nedeniyle küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemden geçtik" diyen Erün, birçok sektörde iş yapış şekillerinin değiştiğini veya yeniden değerlendirildiğini, pek çok eski alışkanlığın yerini yenilerine bıraktığı bir sürecin yaşandığını belirtti. Gökhan Erün, salgın sürecinin, doğal olarak, tüm hayatı ve alışkanlıkları değiştirdiğini, temassız çözümlerin hayata hızlı girişiyle birlikte herkeste mobil alışkanlıklar ve mobil rutinlerin oluştuğunu söyledi.İSTİKRAR GÜÇLENECEKErün, salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmeye yönelik atılan adımlar sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin "V" tipi bir toparlanma göstermeye başladığını belirtti. Normalleşmeye yönelik atılan kademeli adımlar sayesinde de dengelenme sürecine geçiş yapıldığını ifade eden Erün, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle son dönemde, düzenleyici kurumlar ve politika yapıcıları tarafından normalleşme adına atılan adımlar, alınan kararlar ve sektör temsilcileriyle diyalog halinde titizlikle yürütülen süreç, ülkemizde dengelenme ve ekonomik istikrar adına büyük katkılar sağlıyor. Piyasa dinamikleri açısından sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceğini düşündüğümüz bu süreçle birlikte, ülkemizin pandeminin ekonomik etkilerini üzerinden hızla atacağına ve ekonomik istikrarın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ekonomik ve finansal olarak zorlu geçen bir yılda, çarkların dönmesi için önemli rol üstlenen bankacılık sektörünün, bu süreçte de üstüne düşen görevi aynı sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yapı Kredi olarak biz de 2021 yılı ve sonrasında ülkemizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz" değrelendirmesinde bulundu.Erün, 2021 yılının, fiziksel dünyadaki işlemlerin dijitale taşınmaya devam edeceği bir dönem olacağını belirtti. Bu yeni dönemde de "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışı ve sürekli olarak geliştirdikleri dijital altyapıyla mevcut koşullara hızlıca ayak uydurarak sektöre öncülük etmeye, müşterilerin beklentilerini karşılamaya devam edeceklerini anlatan Erün, müşterilere verdikleri kesintisiz hizmeti sürdürmek adına hem şubelerde hem de dijital kanallarda uzaktan hizmet vermeye olanak sağlayan daha fazla yeniliği hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Erün, müşteri deneyimini iyileştiren akıllı çözümler, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar, destek servisleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve robotik yöntemlerin kullanıldığı teknolojilerin yine gündemlerinde olacağını belirtti.