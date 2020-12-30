Yerli otomobil hayali gerçek oluyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilleri tanıttığı toplantının üzerinden tam bir yıl geçti. 27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda C-SUV ve C-Sedan modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı. Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi. Yerli otomobillerin tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. C-SUV modeli için aralarında Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya olmak üzere 32 ülkede tasarım tescili alındı. C-SUV modeli için tedarik seçimleri tamamlandı. Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın inşaatı 2021'de tamamlanacak.