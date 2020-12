Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: Ülkemin geleceğine inancım tam

Türk iş insanlarını yeni yıla yeni umutlarla girerken Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, 2021 yılına ilişkin umut mesajı verdi. Türkiye'nin geleceğine inandığını söyleyen Zorlu, şunları kaydetti: "Bir iş insanı ve bu ülkenin bir ferdi olarak; 2021 gibi, pandemi sonrası, dünyanın büyük değişimlere sahne olacağı bir yılda bu duyguya çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Dengelerin yeniden kurulacağı bu süreçte, ülkemiz istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomiyle, bu yeni dünyadaki yerini mutlaka alacaktır. Bir iş insanı ve bu ülkenin bir ferdi olarak; insanımıza, sanayimize ve ekonomimize inancım tamdır. Türkiye sahip olduğu güç ve potansiyel ile 2021 ve sonrasında da daha iyi bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyecektir."Ahmet Zorlu, dünyayı kasıp kavuran pandemi sonrası, dünyanın büyük değişimlerin yaşanacağı görüşünü dile getirdi. Zorlu, yeni dönemle ilgili olarak SABAH'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Dengelerin yeniden kurulacağı bu süreçte, ülkemiz istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomiyle, yeni dünyadaki yerini mutlaka alacaktır."Türkiye'de gazeteciliğin köklü ve güçlü temsilcilerinden biri olan SABAH Gazetesi'nin gündeme ve iş dünyasına yönelik haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Zorlu, şunları kaydetti: "Güçlü haberciliğiniz ve pozitif bakış açınız; insanımız ve ülkemizin sahip olduğu güven duygusunu her zaman daha da kuvvetlendirmiştir. İnanıyorum ki SABAH dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması yolunda, yaptığı haberler ve ilgi çekici içerikleri ile katkı sağlamayı sürdürecektir. Bu vesileyle SABAH'ın 35. yıldönümünü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."32 bini aşkın çalışanıyla Türk ekonomisinin önemli aktörlerinden biri konumunda olan Zorlu Grubu, tedarikçileri, iş ortakları ve diğer paydaşları da işin içine katıldığı zaman 80 bini bulan bir istihdam ağını bünyesinde bulunduruyor. Grup, önümüzdeki yıl faaliyet gösterdiği iş kollarını büyütürken istihdam ağını da ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirmeyi planlıyor. Başta elektronik olmak üzere beş ayrı alanda faaliyet gösteren grup, işini geliştirmek için her yıl ortalama 2 milyar liralık yatırım yapıyor. 2021'de de grup ihtiyaçlarına paralel olarak yatırımlarına devam etmeyi planlıyor. Her yıl Türkiye büyümesinin 10 puan üzerinde büyüme hedefiyle çalışan grup, 2021'de de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.