Axa Sigorta’dan Renault ve Dacia araçlara özel kasko

Axa Sigorta, otomobil sektöründe faaliyet gösteren önde gelen markalara sunduğu geniş kapsamlı ve avantajlı kasko anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, Renault ve Dacia marka otomobil sahiplerine Ekim ayından itibaren Marka Kasko ürününe ek olarak farklı avantajlar sunuyor. Renault ve Dacia yetkili servislerinde geçerli olacak avantajlar arasında; marka standartlarına uygun onarım taahhüdü, yılda iki defa 15 gün olacak şekilde ikame araç temini, 10 bin liralık hukuksal koruma teminatı ve Renault ve Dacia markalarında geçerli 750 lira mini onarım yer alıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Axa Sigorta olarak farklı sektörlerin ihtiyaçları paralelinde yeni ürünler geliştiriyor ve her dönem özel ürünlerle sigortalılarımıza avantajlar sunuyoruz. Ekim ayı itibarıyla Renault ve Dacia ile yaptığımız iş birliğiyle kasko ürünümüzü sunmaya başladık" dedi.