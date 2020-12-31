Emekli Ocak zammı son dakika gelişmesi: 2021 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emekliler, 4 Ocak'ta zam miktarlarını resmen öğrenecek. 4 Ocak'a çok az bir süre kala, emekli maaş zammı tahminleri de merak konusu oldu. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI 2021 BELLİ OLUYOR!

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak. İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…