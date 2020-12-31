Milyonları ilgilendiren son dakika kararı: En az alan 3427 lira alacak

Son dakika... Hükümet milyonlarca çalışan, esnaf, işsiz vatandaşı ilgilendiren 6 önemli adım attı. İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği 2 ay, yapılandırma başvuru ve taksit süresi ise bir ay uzatıldı. Esnafın gelir kaybı ve kira desteği başvuruları dün başladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatıyor. Çok önemli 6 karar alındı ve hepsinin de tarihi belirlendi.

Salgın nedeniyle olan ödeme ve desteklerde de genişleme ve süre uzatımına gidildi. Diğer yandan birçok kritik kalemde sürenin uzaması da gündemde.

KİT'lerde mimardan baştabibe kadar birçok meslek grubundaki sözleşmeli personelin ücreti arttı, kısa çalışmada yeni başvurular Ocak ayının son gününe kadar devam edecek. İşte kimin ne kadar maaş alacağı ve hükümetin yeni yıl için aldığı 6 önemli karar;