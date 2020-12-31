“Pandemi sağlık ürünlerine olan talebi artıracak”

Pandemi sadece günlük hayatlarımıza değil aynı zamanda belirli iş kollarında da birçok değişikliğe sebep oldu. Turizm, eğlence vb. gibi alanlarda işler durma noktasına gelirken sigortacılığın nispeten daha şanslı sektörlerden olduğunu söyleyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, sigorta sektöründe pandeminin farklı yansımaları olduğuna dikkat çekti. TSB'nin açıkladığı 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sigorta sektörünün, hayat dışı branşlarda 45.8 milyar TL prim üretimi sağlayarak geçen senenin aynı dönemindeki 39.1 milyar TL prim üretimine kıyasla yüzde 17'lik artış sağladığı bilgisini veren Gölpınar, "Pandemi başlangıcında insanların eve kapanmış olmaları sebebiyle prim üretiminde önemli payı olan oto sigortalarında hasarlar azaldı ve 2020'nin ilk yarısında sektör mali sonuçlarına olumlu yansıması oldu. Ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle maliyetlerin hızlıca tırmanışa geçtiği 2020'nin ikinci yarısında ilk yarıdaki olumlu yansımalar kalmadı ve bazı firmaların işlerinin durması veya işyerlerinin kapanması sebebiyle oto dışı sigortaların penetrasyonu daraldı. Brüt ödenen hasar toplamına baktığımızda 19.9 milyar TL olan 2019 yılı hasar rakamı, 2020 yılında pandemi etkisiyle 18.5 milyar TL'ye geriledi. Bu ödemenin 7.1 milyar TL'si trafik sigortaları, 4.2 milyar TL'si ise kasko sigortaları için yapıldı" dedi.Pandeminin sigorta ürünlerine etkisi hakkında Gölpınar, "Pandemi döneminde küresel ekonomik krizin de etkisiyle sigorta pastasının küçülüyor olması sebebiyle hem fiyat hem de verilen teminatlarda rekabetin daha da artması, sigorta penetrasyonun azalması beklenebilir. Pandemi teminatı içeren çeşitli ürünler çıkmakta ve bu ürünlerin sayısı giderek artacak. Özellikle bireysel ürünlerin daha fazla internet üzerinden satılmaya başlanacağını, sağlık ve hayat ürünlerine talebin artmasını bekliyorum. Organizasyon iptali gibi özellikle ülkemizde fazla rağbet görmeyen ürünlere olan talebin artmaya başlayacağına inanıyorum. Kurumsal şirketler için personelin evden çalışmasının getirdiği uzaktan şirket sistem altyapısına bağlanmanın getirdiği riskler sebebiyle ise siber risk sigortalarına talebin yükseleceğini düşünüyorum. Ancak daha düşük primlerle daha geniş teminatların sağlanıyor olmasının kârlılık anlamında negatif etkileri önümüzdeki dönemlerde görülecek. Şu anda pandemiden dolayı insanların diğer hastalıkları için bile hastaneye gitmemeleri sebebiyle sağlık sigortaları açısından 2021 yılının verimli geçebileceği düşünülse de normalleşme sonucunda ciddi tazminat ödemelerine şahit olabileceğiz" dedi. "Mart – Haziran 2020 döneminde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının etkisi ile hasar ihbar adetlerindeki düşme eğilimine karşın reel prim büyüme ile hasar büyüme oranı korelasyonu gelecek dönemlerin daha da zorlu geçeceğini gösteriyor. Kaldı ki, Haziran ve sonrası dönemde hasar ihbar adetleri yükselmeye devam ederek şu an itibarıyla pandemi öncesi seviyelerine çıktı. Bu dönem zarfında ülkemizde yaşanan doğal afetler neticesinde ortaya çıkan hasarlarla birlikte hasar tazminat ödemelerinde de artışlar oldu" diyen Gölpınar, 2021 yılı ile ilgili; "2021 senesinin ilk çeyreğinde iklim değişiklikleri nedeni ile oluşabilecek doğal afetleri de göz önüne alırsak, sigorta sektörünün 2021 yılı hasar verileri sıkıntılı noktalara ulaşabilir" öngörüsünde bulundu. Doğa Sigorta olarak 2020 yılını dengeli ürün üretim yapısı ve kârla tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Gölpınar, "Pandemi döneminden başarıyla çıkan teknolojik altyapımızı geliştirme yönünde aksiyonlar alıyoruz. İlave olarak; yeni ürünlerimiz, mevcut ürünlerde yapılacak iyileştirmelerle de sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.