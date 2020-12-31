SON DAKİKA | 31 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yılın son gününde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Son dakika haber… Altın fiyatları grafiğindeki aşağı yönlü hareket devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tüm piyasalarda olduğu gibi sarı metalin de salgınla beraber işlem gördüğü fiyatlarda çok kritik artışlar gözlemlenmişti. Yatırımcılar bu kapsamda altınlarını değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamlar üzerindeki iniş ve çıkışları anlık olarak takip ediyor. Peki, Bugün 31 Aralık 2020 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündeminde yerini alan altın fiyatları, yıl boyunca özellikle koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenmiş ve bu noktada 550 TL'nin üzerine kadar çıkarak tarihi rekorlara imza atmıştı…