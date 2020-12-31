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haberi: 31 Aralık ne kadar? İşte yılın son gününde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı hâlihazırda bulunan yatırımlarını yönlendirmek üzere gün içerisinde üzerindeki gelişmelerini yakından takip ediyor. Salgın nedeniyle bir dönem rekor fiyatlara ulaşan altının gram fiyatı şimdilerde 447 TL’den işlem görürken öte yandan çeyrek altının ise 725 TL’ye kadar düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Uzmanlar bu düşüşün nedeni olarak olumlu yöndeki aşı haberlerini işaret ediyor. Peki, 31 Aralık bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:08 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:08 ABONE OL
Son dakika haberi: 31 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yılın son gününde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Son dakika haber… Altın fiyatları grafiğindeki aşağı yönlü hareket devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tüm piyasalarda olduğu gibi sarı metalin de salgınla beraber işlem gördüğü fiyatlarda çok kritik artışlar gözlemlenmişti. Yatırımcılar bu kapsamda altınlarını değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamlar üzerindeki iniş ve çıkışları anlık olarak takip ediyor. Peki, Bugün 31 Aralık 2020 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündeminde yerini alan altın fiyatları, yıl boyunca özellikle koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenmiş ve bu noktada 550 TL'nin üzerine kadar çıkarak tarihi rekorlara imza atmıştı…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.958,80
  • Satış: 2.976,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.946,00
  • Satış: 2.991,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 444,17
  • Satış: 444,25

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.440,70
  • Satış: 1.456,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 720,00
  • Satış: 729,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.842,77
  • Satış: 2.899,01

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 401,18
  • Satış: 416,39

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika haberi: 31 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yılın son gününde tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
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