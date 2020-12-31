Türk Nippon’dan “COVID-19 Yoğun Bakım Teminatı”

COVID-19salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde mevcut "Sağlığınız Bizde" TSS ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta; kasko, konut, ferdi kaza poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVID-19 Yoğun Bakım Teminatı ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için bir yenilik sunuyor. Yaş sınırı, bekleme süresi ve SGK'lı olma zorunluluğu bulunmayan bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta, bu zorlu dönemde sigortalılarının yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ettiğini açıkladı. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu konuyla ilgili, "Sektör pandemi döneminde olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin etkilerine olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Virüsün geçirdiği mutasyonlar ve yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik son dönemlerde artmış bulunmaktadır. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmiştir" açıklamalarında bulundu.