VHV Reasürans 2020 yılında büyüme hedefini aştı

VHV Reasürans, 2020 yılını hedefleri doğrultusunda geride bırakırken, CEO Maximilian Stahl, başta COVID- 19 salgını olmak üzere, pek çok açıdan gerek VHV Reasürans gerek sektör için zor bir yıl olduğunu belirterek, "2021 yılının ise ilk yarısının zorlu geçeceği, yılın ikinci yarısında ise daha dengeli bir seyir izleneceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Sigorta sektörünün gelişiminin bir ülkenin genel ekonomik durumu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Maximilian Stahl, geride bıraktığımız 2020 yılının tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 salgını nedeniyle ülkelerin sosyal yaşamları yanında ekonomilerinde de derin yaralar açılan bir yıl olarak hatırlanacağını söyledi. 2020 yılında hedefledikleri büyüme oranlarını yakaladıklarını ifade eden Stahl, "Türkiye'ye yatırım yaptığımız günden bu yana her yıl sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme başarısı gösterdik. Bu başarıyı 2020 yılında da tekrarlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.