VIG, Türkiye’deki varlığını güçlendirdi

Son dönemde Avrupa genelinde yatırımlarını derinleştiren Avusturyalı sigorta devi ve Ray Sigorta'nın sermayedarı VIG, Hollanda merkezli Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa iş birimlerini satın aldı. Satın alınan birimler arasında Aegon Türkiye de bulunuyor. Son imzaların atıldığı anlaşmaya göre satın alma işleminin toplam değeri 830 milyon euro (7.8 milyar lira) olarak belirlendi. Aegon'un Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içerisinde Türkiye de dâhil olmak üzere Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonları bulunuyor. Satın almayla beraber, Aegon'un hayat dışı ve hayat branşlarında hizmet veren şirketlerinin yanı sıra portföyünü de tamamlayan emeklilik fonları ve varlık yönetimi servisleri de VIG tarafından devralınacak. Yüksek hacimli satın alma işleminin 2021 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu satın alma ile beraber VIG'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki pazar liderliği konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Böyle bir dönemde 7.8 milyar lira gibi çok büyük bir yatırıma imza atmak VIG'nin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. İşlemin tamamlanmasından sonra Macaristan'da da sektör lideri konumuna oturacak olan sermayedarımız VIG, Türkiye'de de ilk defa hayat ve emeklilik sektörüne girerek faaliyet alanını daha da genişletmiş oldu" diye konuştu.VIG'nin satın aldığı operasyonların prim büyüklüğünün 2019 sonu rakamlarına göre toplam 600 milyon euroyu geçtiği ve buradan sağlanan net kârın 50 milyon euro seviyesinde olduğu görülüyor. Ülkemizde hayat ve emeklilik sektöründe faaliyet gösteren Aegon ise, Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan 10 aylık verilerine göre, 790 milyon lira prim üretimi ve %6,45 pazar payı ile 7'nci sırada yer alıyor.