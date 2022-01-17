2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Halka arz sayılarının, işlem hacimlerinin, endekslerin ve yatırımcı sayılarının rekorlar kırdığı 2021'in, sermaye piyasaları açısından başarılı bir yıl olduğunu belirten Borsa İstanbul
Genel Müdürü Korkmaz Ergun
, "Salgın sürecine rağmen tüm hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlandı, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildi. Sektör olarak aslında çok ciddi bir sınavdan geçildi, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurulması başarıyla sağlandı" dedi.
YOL GÖSTERİCİ OLDUK
Ergun, Borsa olarak bu sene iş yapma modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Sadece, şirketlerin işlem görme başvurusundan sonra bu başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvuru öncesi, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerimizin varsa sorunlarını çözen, destek olan ve yol gösteren bir borsaya dönüştük. Şirketlerimizi ziyaret ederek, halka arzın ve sermaye piyasasının ekonominin vazgeçilmez bir ayağı olduğunu aktarmaya çalışıyoruz" dedi. 2021'de elde edilen en önemli rekorun halka arz sayısında gerçekleştiğine dikkat çeken Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21.6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı. Dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti."
258.5 MİLYARLIK TAHVİL-BONO
2021'de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258.5 milyar TL kaynağın sermaye piyasaları aracılığıyla sağlandığına işaret eden Ergun, hisse senedinde bireysel yatırımcı sayısının da 1.2 milyondan 2.4 milyona çıktığını söyledi. Ergun, Borsa İstanbul'un finansal performasıyla ilgili olarak da, "2021 yılı sonunda net kârımız yüzde 44 artarak 2.07 milyar TL oldu" dedi. Korkmaz Ergun, bir dönüşümü de teknoloji alanında başardıklarını belirterek, "Dünya Borsalar Federasyonu
'nun verilerine göre, dünyanın en likit borsasıyız. Borsa İstanbul piyasaları, uçtan uca tek bir platform üzerinde entegre bir şekilde faaliyet göstermektedir. Teknolojik altyapımız yani BISTECH
, hız ve erişilebilirlik açısından dünyanın en önde gelen sistemlerinden biri" diye konuştu.
PİYASANIN BÜYÜMESİNE ODAKLANDIK
ERGUN, önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarını güçlendirici adımlar atmaya, gerek yatırımcılara gerek şirketlere ihtiyaçlarına uygun ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde oluşturulan İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması için çalışmaya ve sermaye piyasamızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.