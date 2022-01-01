2021 Kasım sonu itibariyle 64,6 milyarlık sosyal yardım yapıldı

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteği, kömürün yanı sıra doğal gaz için de verilecek. Özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik geliştirilen düzenli sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar destekleniyor. Düzenli sosyal yardım programlarımızdan faydalananların yüzde 78'i çalışamayacak durumdaki (engelli, yaşlı, çocuk gibi) kişilerden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'de yapılan sosyal yardımları SABAH'a anlattı:

GEÇEN YIL 64,6 MİLYARLIK YARDIM: 2021'de salgının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında geliştirilen salgın sosyal destek yardımları da dahil edildiğinde tüm sosyal yardım programlarından faydalanan hane sayısı 6 milyonu buldu. Bu hanelerin tamamı sürekli ihtiyaç sahibi olmayıp pandemi sebebiyle ortaya çıkan dönemsel ihtiyaç sahiplerini de içeriyor. Kasım sonu itibarıyla Bakanlık olarak 64,6 milyar TL sosyal yardım ödemesi yaptık. 2002-2020 yıllarını kapsayan dönemde tüm kamu kaynakları ile yapılan toplam sosyal yardım harcaması 408 Milyar TL'dir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI E-DEVLETTEN: Sosyal yardım programları yerelde her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı aracılığıyla yürütülüyor. Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ikametlerinin bulunduğu ilçedeki SYD Vakfına başvuruda bulunabilir. Sosyal yardımlarda hizmet sunumumuzu bir adım daha öteye taşıyarak çevrimiçi sosyal yardım başvurusu dönemine geçtik. Bu kapsamda vatandaşlarımız sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapabiliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ: Isınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 2021'de 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz desteğiyle de sürdüreceğiz. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğal gaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yaptığımız, doğalgaz desteği verilmesi için çalışmalarda sona yaklaştık.

2,3 MİLYAR LİRALIK ELEKTRİK DESTEĞİ: Geçen yıl 2,3 milyar TL elektrik tüketim desteği gerçekleştirdik. Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan kişiler herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın düzenli yardım hak sahiplikleri devam ettiği süre boyunca elektik tüketim desteğinden faydalanabiliyor. Elektrik Tüketim Desteği programı kapsamında hanede yaşayan kişi sayına göre kWh karşılığınca elektrik faturalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL); 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL); 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL) ve 5 ve daha fazla kişilik hanelere ise aylık 150 kWh (137,33 TL) karşılığı tutarınca destek sağlıyoruz.

112 BİN 755 SOSYAL YARDIM ALAN KİŞİ İŞE BAŞLADI: Bakanlık olarak 8 yıldır işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı yapıyoruz. Çalışabilecek durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını İŞKUR sistemine kaydederek işe yönlendiriyoruz. İşe yönlendirme yardımı ile kişinin iş görüşmesine gitmesi için gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için bu programlarla destek veriyoruz. İşe yönlendirme yardımı yılda en fazla 3 defa olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10'na kadar yapılıyor. İşe başladıktan sonra geçiş sürecinde kişiye destek olmak için nakdi destek veriyoruz. 2021 Ocak-Kasım döneminde bu iki program kapsamında yaklaşık bin 500 kişiye 907 bin TL destek verdik. 2010'dan itibaren toplam 112 bin 755 kişinin işe yerleştirilmesine destek verdik.

EN ÇOK HANGİ SOSYAL YARDIMDAN FAYDALANILIYOR?

2020 yılında 16 milyon 347 bin 724 öğrencinin ders kitapları ücretsiz karşılandı. Bu rakam tek programda en yüksek fayda sahibi sayısını ifade ediyor. Bunun dışında engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı programları en büyük sosyal yardım kalemleri arasında.