‘2021’de de üretmek, yatırım yapmak öncelikli vazifemizdir’

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 2020 yılı ilk çeyreğinde küresel çapta yayılan salgının, global açıdan belirsizlikleri artırdığını belirterek, "Salgından dolayı azalan küresel talep ile zorunlu üretim kısıtlamaları dünya ticaret hacminde keskin düşüşlere yol açtı. Ülkemizde ise bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görüldü. Türkiye bu dönemde yüzde 6.7 büyüme kaydetmiştir" dedi.

'İstikrar Ortamının Oluşması En Büyük Arzumuzdur'

2021 yılında öncelikli temennilerinin salgın sürecinin sona ermesi olduğunu belirten Özdemir, "Ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkması ve üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma eğilimin devam ederek istikrar ortamına dönüşmesi temennimdir. Ülkemiz bu süreçte iç talebi ve istihdamı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir toparlanma görülmüştür. Türkiye bu dönemde yüzde 6.7 büyüme kaydetmiştir. Her zaman olduğu gibi, üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek bu sürece katkı sunmak iş dünyası olarak en öncelikli vazifemizdir" diye konuştu.

Abdullah Özdemir, "Mersin ekonomisi açısından incelendiğinde, kentimiz TİM verilerine göre yılın ilk 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırarak 1.8 milyar dolara taşımıştır. Irak, Rusya, Almanya ve Ukrayna en önemli ihraç pazarlarımız oldular. Borsamız yönünden de kent ekonomimizdeki gelişmelere paralel bir seyir izlendi. Mersin Ticaret Borsası 2019 yılında 7.8 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdiği işlem hacmini bu yıl yüzde 15 artırarak 9 milyar TL düzeyine çıkardı. Bakliyat ve narenciyede Borsamız Türkiye genelinde bulunan 113 ticaret borsası içerisinde işlem hacmi olarak ilk sırada yer almaktadır" dedi.

Tarım ve Gıda Sektörü Kent ekonomisinin lokomotifi

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınıyla birlikte tarım ve gıda ürünleri bu sürecin başlangıcından itibaren en fazla talep gören ürünler arasında bulunduğunu belirten Abdullah Özdemir, "Mersin ekonomisi açısından da tarım ve gıda sektörünün ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kentimizin ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü tarım ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Mersin, tarımsal gelirde Türkiye genelinde beşinci, tarım ve gıda ihracatında ise dördüncü konumdadır" şeklinde konuştu.