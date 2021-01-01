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haberi: 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Koronavirüs salgını nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen ile ilgili haberleri sabah saatleri itibarıyla önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşamış, sonrasında ise değişen grafiği nedeniyle inişli çıkışlı durumlar gözlemlenmiştir. Son olarak gram altının fiyatının ise 500 TL’nin altında seyretmesi ile birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 2.1.2021 06:25 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınının şüphesiz ki en çok etkilendiği alanlardan bir tanesi ekonomi alanı olurken Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım ayı itibarıyla düşüş eğilimi gösterdi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 OCAK 2021 CUMARTESİ

Altın fiyatları sabah saatleri ve gün içerisinde sıkça araştırılan konular arasında yerini alırken ekonominin de merkezi haline geliyor. Canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın alış fiyatı 452,85 TL üzerinden işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 410,36

SATIŞ: 426,23

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.026,70

SATIŞ: 3.052,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.049,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.898,12

SATIŞ: 2.957,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.473,70

SATIŞ: 1.496,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 736,80

SATIŞ: 750,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 452,85

SATIŞ: 452,98

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Altın fiyatları son dakika haberi: 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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