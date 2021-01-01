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İhracatlık üreticinin yüzünü güldürdü

jeotermal seralarda üretilen ihracatlık hasadı başladı. Üreticiler rekolteden ve fiyatlardan oldukça memnun olurken pandemi sürecinde talebin ve yoğunluğun bir hayli arttığını belirttiler.

İHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:17 ABONE OL
İhracatlık domates üreticinin yüzünü güldürdü

Koronavirüs (Covid-19) salgınında üretimin daha da arttığını kaydeden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal sera işletmecileri ihracatlık domates talebinde patlama yaşandığını kaydettiler. Tamamen jeotermal enerji ile ısınan seralarda üretilen domatesler göz kamaştırıyor. İhracatlık domatesler üreticisinin yüzünü hem yüksek verim hem de aşırı taleple güldürdü.

Ziraat Mühendisi Serkan Vural, pandemi sürecinde işlerinin daha da hızlandığını belirterek, "İlk defa ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışına gidiyor domateslerimiz. Pandemi sürecinde işlerimiz daha da hızlanmış durumda. Haftalık olarak domateslerimiz toplanıyor. Daha sonra da Ankara'ya çıkmak üzere hazırlanıyor. Şuan fiyatlarımızda bir düşüklük yok. Rekolteden de çok memnunuz. Bizim ilk yılımız ve ikinci ayımızı doldurduk biz. İkinci ayımızı doldurduğumuz halde hem verim olarak hem de satış olarak memnunuz" diye konuştu.

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İhracatlık domates üreticinin yüzünü güldürdü
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