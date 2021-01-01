THY dünyada en çok uçan 5. şirket

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen dünyada en çok uçan 5. şirket olmayı başardıklarını bildirdi. Aycı, dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakârlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık" dedi. Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü ve başlatan olduklarına dikkati çeken Aycı, "Eurocontrol verilerine göre, Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardık. Amerika'daki 'beş yıldızlı global hava yolu' olarak seçilme ve 'Avrupa'nın en iyi kargo şirketi' ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı" değerlendirmesinde bulundu.