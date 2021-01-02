50 bin işletmeye 3 milyar liralık nefes verildi

Türkiye'nin pandemi ile mücadele ettiği 2020'de özellikle KOBİ'lerin yaralarının sarılması için başlatılan düşük faizli kredi uygulaması işletmelere 'nefes' oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Nefes Kredisi" uygulamasından 50 bin işletmenin yararlandığını, 3 milyar liralık destek sağlandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TOBB üyesi işletmelere verilen düşük faizli kredi uygulaması geçen nisan ayında başladı. 8 aylık süre içinde 50 bin işletme bu uygulamadan yararlandı. Kullanılan toplam kredi tutarı ise 3 milyar lira oldu.TOBB verilerine göre bu kredilerden en fazla yararlanan sektör yüzde 19.4 ile toptan ticaret oldu. Bunu yüzde 17.3 ile perakende ticaret, yüzde 17.1 ile imalat, yüzde 12.3 ile inşaat, yüzde 5.6 ile konaklama ve yiyecek sektörlerindeki şirketler izledi.Nefes kredisinden yararlanan işletmelerin diğer sektörlere göre dağılımı şöyle: "Ulaştırma ve depolama yüzde 5.3, mesleki.bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 4.8, motorlu taşıtlar yüzde 4.7, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 3.4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2, eğitim yüzde 1.5, insan ağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.3, bilgi ve iletişim yüzde 1.3, tarım ve ormancılık yüzde 0.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 0.9, diğer hizmetler yüzde 0.9."