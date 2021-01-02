Altın fiyatları son dakika: 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınının şüphesiz ki en çok etkilendiği alanlardan bir tanesi ekonomi alanı olurken Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım ayı itibarıyla düşüş eğilimi gösterdi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 2 OCAK 2021 CUMARTESİ

Altın fiyatları sabah saatleri ve gün içerisinde sıkça araştırılan konular arasında yerini alırken ekonominin de merkezi haline geliyor. Canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün gram altın alış fiyatı 452,85 TL üzerinden işlem görüyor…