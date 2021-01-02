Brexit’ten kaçışa İngiliz önlemi

Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası finans sektörünü Londra'dan Paris, Amsterdam veya Frankfurt gibi şehirlere çekme çabalarına karşı İngilizlerden son dakika hamlesi geldi. İngiltere'de Londra Finans Merkezi'nin düzenleyici kurumu, AB'den resmi olarak ayrılmadan sadece birkaç saat önce, günlük değeri milyarlarca pound olan işlemlerle ilgili kuralları gevşetti. İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), şirketler için çok önemli olan türev ürünlerde işlem yapmaya izin vermek için geçici acil durum yetkilerini kullandı. Hamle, İngiltere'nin AB'den 1 Ocak itibarıyla ayrılmasından bir saat önce 23:00'da geldi. Karar, bankaların ve finans şirketlerinin, faiz veya döviz kurlarındaki hareketler gibi risklere karşı kendilerini korumalarına olanak tanıyan sözleşmeler olan swap olarak bilinen türevleri alıp satmasına olanak tanıyacak.