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THY’den açıklaması

Sağlık Bakanı ’nın 'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması ve nedenle  İngiltere'den ’ye girişler geçici olarak durdurulduğunu açıklamasından sonra bir açıklama yaptı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:55 Son Güncelleme: 2.1.2021 10:59 ABONE OL
THY’den İngiltere açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıklaması ve nedenle İngiltere'den Türkiye'ye girişler geçici olarak durdurulduğunu açıklamasından sonra Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı

THY'den yapılan açıklamada resmi otoritelerce alınan karar uyarınca İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulduğu belirtilerek "Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi
Yapılan açıklamada yolcuların bilet değişikliği ve diğer taleplerini 444 0849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden ve satış acentelerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi

İngiltere’den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

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THY’den İngiltere açıklaması
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