3.faz 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı: E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen ödeneğin 1. ve 2.fazı tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler 3.faz pandemi parası ödemelerine çevrildi. Peki; E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

3.FAZ SOSYAL YARDIM PARASI | 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ!

1000 TL pandemi parası ödemeleri 3.faz başvuruları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

İşte E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı ve detayları!