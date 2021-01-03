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haberi: 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

…Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de oldu. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen sarı metal için canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş gösteren sonrasında ise inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.1.2021 06:19 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanırken sabah saatleri itibarıyla sorgulamalar başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ

4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik 414 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 487 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,29

SATIŞ: 430,31

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.055,60

SATIŞ: 3.081,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.049,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.898,12

SATIŞ: 2.957,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.488,00

SATIŞ: 1.510,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,90

SATIŞ: 757,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,76

SATIŞ: 458,87

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Altın fiyatları son dakika haberi: 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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