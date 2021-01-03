Aralık ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği Aralık ayı ödemeleri için gelen son dakika açıklamasına göre ödemelerin önümüzdeki hafta belirlenen tarihte gerçekleşeceği bildirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlara ekonomik açıdan destek olan bu ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş şimdilerde ödemenin yapılacağı o tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara ödenecek? İşte gelen açıklamanın detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Pandemi sürecinde çalışan ve işverenlerin ekonomik açıdan en az şekilde etkilenmesi için devlet tarafından sağlanan bu ödenek bilindiği üzere her ayın ilk haftası hesaplara yatıyor. Öte yandan bilindiği üzere ödenek asgari ücret zammıyla en düşük 2.146,50 TL olarak belirlenmişti…