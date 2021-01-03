BES’te fon büyüklüğü 171 milyar TL’ye ulaştı

TürkiyeSigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 12.6 milyonu aştığını, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise 171 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Benli, 2020'nin salgın ve doğal afetler nedeniyle, hayattaki risklere karşı sigortanın önemini hatırlattığını işaret ederek, "Prim üretiminde kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 büyüme yaşandı. Hayat dışı branşlarda yüzde 17.5 artışla 59.4 milyar TL ve hayat branşında yüzde 33.5 artışla 13.3 milyar TL olmak üzere toplam 72.7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi. 2020'nin üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğünün yaklaşık 290 milyar TL'ye ulaştı" dedi.