Borsaya nasıl girilir? Borsada nasıl yatırım yapılır?

Borsada yatırım yapıldığında hisse senetleri alınır. Hisse senetleri ise, belli şirketlere ortak olmanızı sağlayan menkul kıymetler olarak tanımlanabilir. Bir şirketin hisse senedi alındığında artık o şirketin ortağı konumundasınızdır. O şirketin kar payı arttığında kardan ortak olan kişilerde etkilenmektedir. Borsalarda işlem görmekte olan yatırım araçları altın, gümüş ve dolar gibi araçlar yerinde durur ancak bir şirkete ortak olduğunda kar etme potansiyeli artabilir. Peki, borsaya giriş nasıl yapılır? Borsa hesabı nasıl açılır?

BORSAYA NASIL GİRİLİR?

Hisse senetlerinin ve bazı yatırım ürünlerinin işlem gördüğü organizasyon olan borsaya giriş yapmak için herhangi bir finansal şirkete hesap açmanız gerekir. Ülkemizde yaygın olarak bankaların yatırım bölümlerinde borsa işlemi yapılıyor. Aynı zamanda bu işlemi bankalar yolu ile yapmak istemeyenler aracı kurumlar vasıtası ile de borsa da işlem yapma hakkına sahiptir.

BORSA HESABI NASIL AÇILIR?

Borsada işlem yapmanız için bir bankada vadesiz hesabınız ya da aracı bir kurumda paranız olmalıdır. Bunun için en çok tercih edilen kanallar ise bankalardır. İşlem yapmak için vadesiz hesabınızın olduğu bankaya giderek "Yatırım Hesabı" açtırmak istediğinizi beyan etmeniz gerekir. Bu nokta da, bankada görevli kişiler tarafından karşınıza dosya halinde evraklar sunulacaktır. Bu dosya kağıtlarının her sayfasını okuduktan sonra, imzalamanız ve gerekli yerleri doldurarak görevliye vermeniz gerekir. Böylelikle yaklaşık 2-3 gün içinde yatırım hesabınız oluşturulur. Bu aşamanın ardından banka ya da internet bankacılığı yöntemi ile hisse alıp satabilmeniz mümkün olacaktır.

BORSADA İŞLEM NASIL YAPILIR?

Borsada işlem yapılabilmesi için her alım emrinin bir satım emri ile eşleşmesi gerekmektedir. Şöyle ki; borsadan hisse senedi satın almak isteyen bir yatırımcının işlem yapabilmesi için hisselerini satmak isteyen başka yatırımcıların mevcut olması gerekir.

HİSSE SENEDİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Borsada kar etmek için piyasaları aktif bir şekilde takip etmeniz önemlidir. Aksi takdirde bir yatırım kararı vermek, zararla sonuçlanmasına neden olacaktır. Satın aldığınız hisse senedinden kar etmek için ilgili senedin ne zaman değer kazanacağını ve değerini ne zaman yitireceğini öğrenmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip olmak için ise güvenli kaynaklar aracılığıyla borsa takip edilmeli ve mevcut yatırım aracının özelliklerine ek olarak hangi durumlardan etkilenebileceği, aynı zamanda olayları nasıl yorumlamanız gerektiğine dair bilgi sahibi olmanız gerekir.

BORSADA NASIL YATIRIM YAPILIR?

Hesabınızda sürekli olarak yeterli miktarda para bulunması size fayda sağlayacaktır. Sisteme giriş yapılmasının akabinde anlık fiyatlara bakmanız gerekir. Bunun sebebi borsada sistemin hızlı bir şekilde değişmesidir. Yani bakmış olduğunuz bir fiyat bir saniye gibi kısa bir zaman diliminde değişebilir. Bunun için size anlık fiyat bilgisi sunan bir platformdan yararlanmanız sizin adınıza yararlı olacaktır. Borsada en önemi nokta, düşük fiyattan alıp yüksek fiyatta satmaktır. Bunu başarabilmek için ise yükselen hisseleri detaylı bir biçimde araştırmalı ve yatırımınızı bu hisselerden yana kullanmalısınız.