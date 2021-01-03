Esnafa kira yardımı kimlere verilecek? 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ve başvurular ne zaman başlıyor?

Milyonlarca esnafa kira yardımı yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika haberi ile duyurulmuştu. Salgın sürecinde ekonomik açıdan negatif yönlü etkilenen esnaflara büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira maddi destek sağlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda ücretten faydalanmak isteyen kişiler başvuru tarihlerini bekleyişe geçti. Peki, Esnafa kira yardımı kimlere verilecek? 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplamda 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay sürecek olan ödemeler ayda 1000 lira şeklinde yapılacağı ifade edilmiş ilk aşamada; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin hibe desteği (kira yardımı) ödemelerinden faydalanabileceğini bildirilmişti…