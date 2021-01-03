Esnafa kira yardımı kimlere verilecek? 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ve başvurular ne zaman başlıyor?

Milyonlarca esnafa kira yardımı yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika haberi ile duyurulmuştu. Salgın sürecinde ekonomik açıdan negatif yönlü etkilenen esnaflara büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira maddi destek sağlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda ücretten faydalanmak isteyen kişiler başvuru tarihlerini bekleyişe geçti. Peki, Esnafa kira yardımı kimlere verilecek? 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplamda 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay sürecek olan ödemeler ayda 1000 lira şeklinde yapılacağı ifade edilmiş ilk aşamada; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin hibe desteği (kira yardımı) ödemelerinden faydalanabileceğini bildirilmişti…
HİBE DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.
Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.
Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.
Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.