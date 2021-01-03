Kocaeli’nde 6 bin 864 konut yapılacak

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Dilovası, Gebze, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerine toplam 6 bin 864 yeni konut yapılacak. Deprem kenti Kocaeli'nin, doğal afete hazır hale gelebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları elbirliğiyle çalışıyor.

CEDİT'TE 50 BLOK 982 KONUT

İzmit tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir olan Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hayata Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayata geçiriliyor. Proje yaklaşık 13 hektarlık alanda gerçekleştirecek. Toplam 50 bloğun inşa edileceği proje kapsamında, 464 adet 3+1 ve 518 adet 2+1 olmak üzere toplamda 982 konut yapılacak. 100 milyonluk proje kente değer katacak.

SEPETÇİ-SEKBANLI'DA DEV PROJE

İzmit Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda (KDGPA), alana ait tüm ölçekli planlama çalışmaları tamamlandı. Kasım 2020 Büyükşehir Meclisi'nde görüşülerek kesinleştirilen plan kapsamında TOKİ tarafından ilk etapta yapılacak yaklaşık bin 280 konut için alanlar belirlendi. ÇevreŞehircilik Bakanlığı, Büyükşehir ve TOKİ'nin sorumlu olduğu proje kapsamında 2021 yılının ilk yarısında inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor.

DİLOVASI-TAVŞANCIL REZERV YAPI ALANI PROJESİ

Dilovası ve Tavşancılık Rezerv Yapı Alanı Projesi içinde çalışmalar başladı. Kamulaştırma yetkisi verilen alanda bin 500 konut yapılması amacıyla n plan ve proje çalışmaları TOKİ tarafından yürütülüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ ve Dilovası Belediyesi'nin sorumlu olduğu proje kapsamında 2021 ilk yarısında konut yapımına başlanması hedefleniyor.

DERİNCE-KÖRFEZ KDGPA'DA 1302 KONUT

Derince ve Körfez İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda (KDGPA) toplam bin 302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi yapılacak. 2021 yılının ilk yarısında konut yapımına başlanması hedeflenen proje kapsamında ÇevreŞehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez ve Derince Belediyeleri yoğunmesai harcayarak projenin bir an önce başlaması için çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında 52 bin metrekarelik Hazine mülkiyetinde bulunan bir parselin TOKİ'ye devri sağlandı.

KÖRFEZ KABAKOZ MAHALLESİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez Belediyelerinin sorumlu olduğu Körfez Kabakoz Mahallesi Dönüşüm projesi Derince-Körfez KDGPA'da yapılacak toplam bin 302 adet konut ve 20 adet ticari birim ünitesi alanının dönüşümü için kullanılacak.

DERİNCE DENİZ MAHALLESİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Üst ölçekli imar planları onaylanan proje kapsamında uygulama imar planı Aralık ayı Büyükşehir Meclisi'nde gündeme alınırken 2021 Ocak ayı Meclisi'nde onaylanması hedefleniyor. Derince-Körfez KDGPA sınırı içerisinde üretilecek konutların bir kısmı buradaki dönüşümde kullanılacak.

KÖRFEZ İLİMTEPE PROJESİ

İmar planları onaylanan İlimtepe bölgemize Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir, TOKİ, Körfez Belediyesinin ortaklığıyla toplam bin500 adet konut üretimi yapılacak.

GEBZE KİRAZPINAR BÖLGESİ

Gebze ilçemizde gecekondu önleme bölgesi statüsünde olan Kirazpınar Mevkiinde ise 300 adet sosyal konut üretilecek.

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