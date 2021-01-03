SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam belli olacak. Emekliler, 4 Ocak'ta maaş zammı miktarlarını resmen öğrenecek. Bu noktada, emekli maaş zammı 2021 tahminleri de merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

EMEKLİ OCAK ZAMMI 2021 NETLEŞİYOR! İŞTE, RAKAMLAR...

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…