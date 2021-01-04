BİRİNCİ ÇEYREK (Ocak-Şubat Mart)

*Türkiye aldığı tedbirlerle yılın ilk aylarında virüsü sınırlarına sokmadı

*Mart ayı ile birlikte vakalar görüldü ancak alınan tedbirler etkisini sınırlı tuttu

*Mart ayının ikinci yarısından sonra sınırlar kapanmaya seyahatler durmaya başladı.

*Hükümet hemen aksiyon alıp ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı.

*Eğitime ara verildi.

*Restoran, spor salonu kuaför gibi işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

*Mart'ın etkisine rağmen Türkiye ilk çeyrekte tüm dünya daralırken yüzde 4.5 büyüdü

2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video

İKİNCİ ÇEYREK (Nisan-Mayıs Haziran)

*İşçi, işveren ve hane halklarının korunması maksadıyla çok sayıda tedbir paketi devreye alındı

*Kısa çalışma ödeneği ile maaşları devlet ödedi fesih yasağı geldi

*Acil nakit ihtiyaçları için kamu bankaları devreye sokuldu, sosyal yardımlar yapıldı

*Mücbir sebep kararı ile işletmeler korundu

*İhracat ve turizm gelirlerindeki düşüş yaşandı.

*Dünya yüzde 30'un üzerinde daralırken Türkiye 9.9 ile pozitif ayrıştı

*Haziran ile birlikte ekonomide canlanma ve V tipi değişim görülmeye başladı

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK (Temmuz-Ağustos-Eylül)

*Yaz aylarıyla birlikte başta iç turizm olmak üzere hareketlilik yaşandı

*Seyahatlerin kısıtlı olmasına rağmen Rusya, İngiltere ve Almanya'dan turistler geldi

*Alınan tedbirler ile salgın kontrol altına alındı

*normalleşme süreci ile birlikte ekonomide V tipi büyüme belirginleşti

*İşletmeler yeniden açıldı, iktisadi faaliyet hızlandı

*İstihdam ve ekonomiyle ilgili tedbir paketleri devam etti.

*İhracat kanalları açıldı, rakamlar yükseldi, endeksler V tipi değişti salgın öncesine döndü.

*Konut ve otomobil satışlarında rekor kırıldı.

*Normalleşmeyle birlikte Türkiye yüzde 6.7 büyüdü ve dünyada ilk sıraya yerleşti

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK (Ekim-Kasım-Aralık)

*Dünya ikinci dalga ile boğuşurken Türkiye yeni tedbirlerle bu tehlikeyi de az hasarla atlattı

*Teşvik paketleri ve esnafa yönelik destekler devreye alındı

*Eğitime ve bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak tekrar ara verildi.

*Sıkılaştırma adımlarıyla enflasyon ve kur mücadelesi devam etti.

*Birçok sektörde vergi indirimleri yapıldı süreleri uzatıldı

*İşçiyi işvereni koruyan sosyal ödemelerin süreleri uzatıldı

*Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile kapatması kesinleşti