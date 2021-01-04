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2020 yılında ekonomi virüsle savaştı

Türkiye 2020 yılı Mart ayından sonra ortaya çıkan virüs salgınının etkilerini gidermek için birçok tedbiri devreye soktu. Alığnan hızlı ve etkin tedbirler ve desteklerle Türkiye 2020 yılını en az hasarla atlatan ekonomilerin başında geldi. Sabah gazetesi yazarı 2020 yılında dört çeyrekte yaşananları özetledi, yorumladı…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:38 ABONE OL
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı

BİRİNCİ ÇEYREK (Ocak-Şubat Mart)

*Türkiye aldığı tedbirlerle yılın ilk aylarında virüsü sınırlarına sokmadı

*Mart ayı ile birlikte vakalar görüldü ancak alınan tedbirler etkisini sınırlı tuttu

*Mart ayının ikinci yarısından sonra sınırlar kapanmaya seyahatler durmaya başladı.

*Hükümet hemen aksiyon alıp ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı.

*Eğitime ara verildi.

*Restoran, spor salonu kuaför gibi işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

*Mart'ın etkisine rağmen Türkiye ilk çeyrekte tüm dünya daralırken yüzde 4.5 büyüdü

2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video

İKİNCİ ÇEYREK (Nisan-Mayıs Haziran)

*İşçi, işveren ve hane halklarının korunması maksadıyla çok sayıda tedbir paketi devreye alındı

*Kısa çalışma ödeneği ile maaşları devlet ödedi fesih yasağı geldi

*Acil nakit ihtiyaçları için kamu bankaları devreye sokuldu, sosyal yardımlar yapıldı

*Mücbir sebep kararı ile işletmeler korundu

*İhracat ve turizm gelirlerindeki düşüş yaşandı.

*Dünya yüzde 30'un üzerinde daralırken Türkiye 9.9 ile pozitif ayrıştı

*Haziran ile birlikte ekonomide canlanma ve V tipi değişim görülmeye başladı

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK (Temmuz-Ağustos-Eylül)

*Yaz aylarıyla birlikte başta iç turizm olmak üzere hareketlilik yaşandı

*Seyahatlerin kısıtlı olmasına rağmen Rusya, İngiltere ve Almanya'dan turistler geldi

*Alınan tedbirler ile salgın kontrol altına alındı

*normalleşme süreci ile birlikte ekonomide V tipi büyüme belirginleşti

*İşletmeler yeniden açıldı, iktisadi faaliyet hızlandı

*İstihdam ve ekonomiyle ilgili tedbir paketleri devam etti.

*İhracat kanalları açıldı, rakamlar yükseldi, endeksler V tipi değişti salgın öncesine döndü.

*Konut ve otomobil satışlarında rekor kırıldı.

*Normalleşmeyle birlikte Türkiye yüzde 6.7 büyüdü ve dünyada ilk sıraya yerleşti

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK (Ekim-Kasım-Aralık)

*Dünya ikinci dalga ile boğuşurken Türkiye yeni tedbirlerle bu tehlikeyi de az hasarla atlattı

*Teşvik paketleri ve esnafa yönelik destekler devreye alındı

*Eğitime ve bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak tekrar ara verildi.

*Sıkılaştırma adımlarıyla enflasyon ve kur mücadelesi devam etti.

*Birçok sektörde vergi indirimleri yapıldı süreleri uzatıldı

*İşçiyi işvereni koruyan sosyal ödemelerin süreleri uzatıldı

*Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile kapatması kesinleşti

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2020 yılında ekonomi virüsle savaştı
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