BİRİNCİ ÇEYREK (Ocak-Şubat Mart)
*Türkiye aldığı tedbirlerle yılın ilk aylarında virüsü sınırlarına sokmadı
*Mart ayı ile birlikte vakalar görüldü ancak alınan tedbirler etkisini sınırlı tuttu
*Mart ayının ikinci yarısından sonra sınırlar kapanmaya seyahatler durmaya başladı.
*Hükümet hemen aksiyon alıp ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı.
*Eğitime ara verildi.
*Restoran, spor salonu kuaför gibi işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu
*Mart'ın etkisine rağmen Türkiye ilk çeyrekte tüm dünya daralırken yüzde 4.5 büyüdü
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video
İKİNCİ ÇEYREK (Nisan-Mayıs Haziran)
*İşçi, işveren ve hane halklarının korunması maksadıyla çok sayıda tedbir paketi devreye alındı
*Kısa çalışma ödeneği ile maaşları devlet ödedi fesih yasağı geldi
*Acil nakit ihtiyaçları için kamu bankaları devreye sokuldu, sosyal yardımlar yapıldı
*Mücbir sebep kararı ile işletmeler korundu
*İhracat ve turizm gelirlerindeki düşüş yaşandı.
*Dünya yüzde 30'un üzerinde daralırken Türkiye 9.9 ile pozitif ayrıştı
*Haziran ile birlikte ekonomide canlanma ve V tipi değişim görülmeye başladı
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK (Temmuz-Ağustos-Eylül)
*Yaz aylarıyla birlikte başta iç turizm olmak üzere hareketlilik yaşandı
*Seyahatlerin kısıtlı olmasına rağmen Rusya, İngiltere ve Almanya'dan turistler geldi
*Alınan tedbirler ile salgın kontrol altına alındı
*normalleşme süreci ile birlikte ekonomide V tipi büyüme belirginleşti
*İşletmeler yeniden açıldı, iktisadi faaliyet hızlandı
*İstihdam ve ekonomiyle ilgili tedbir paketleri devam etti.
*İhracat kanalları açıldı, rakamlar yükseldi, endeksler V tipi değişti salgın öncesine döndü.
*Konut ve otomobil satışlarında rekor kırıldı.
*Normalleşmeyle birlikte Türkiye yüzde 6.7 büyüdü ve dünyada ilk sıraya yerleşti
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK (Ekim-Kasım-Aralık)
*Dünya ikinci dalga ile boğuşurken Türkiye yeni tedbirlerle bu tehlikeyi de az hasarla atlattı
*Teşvik paketleri ve esnafa yönelik destekler devreye alındı
*Eğitime ve bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak tekrar ara verildi.
*Sıkılaştırma adımlarıyla enflasyon ve kur mücadelesi devam etti.
*Birçok sektörde vergi indirimleri yapıldı süreleri uzatıldı
*İşçiyi işvereni koruyan sosyal ödemelerin süreleri uzatıldı
*Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile kapatması kesinleşti