AGİ tablosu: 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari ücret ve AGİ tablosu halen birçok kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında dört kez gerçekleştirilen tespit komisyonu toplantısının ardından şartlar göz önünde bulundurularak yeni ücret belirlenmiş ve 500 TL'lik zam yapılacağı kamuoyuna bildirilirmişti. Peki, 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?

2021 ASGARİ ÜCRET VE AGİ TABLOSU!

Ülke genelinde aylardır merakla beklenen 2021 asgari ücret ve AGİ zammı yapılan son toplantının ardından belirlenmişti. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi…