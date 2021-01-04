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AGİ tablosu: dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?

Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayı sonunda belirlediği sonrası yeni senenin AGİ tablosu da belirlenmiş oldu. Bu kapsamda Bakan Selçuk son toplantının ardından toplantı sonucunda alınan kararı kamuoyuna duyurmuş asgari ücretin 500 TL zamlandığını ifade etmişti. Peki, dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak? İşte tablo ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:55 ABONE OL
AGİ tablosu: 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari ücret ve AGİ tablosu halen birçok kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında dört kez gerçekleştirilen tespit komisyonu toplantısının ardından şartlar göz önünde bulundurularak yeni ücret belirlenmiş ve 500 TL'lik zam yapılacağı kamuoyuna bildirilirmişti. Peki, 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?

2021 ASGARİ ÜCRET VE AGİ TABLOSU!

Ülke genelinde aylardır merakla beklenen 2021 asgari ücret ve AGİ zammı yapılan son toplantının ardından belirlenmişti. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiği ifade edildi…

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

2021 AGİ TABLOSU

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50'si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
  • Üçüncü çocuk için %10'u
  • Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

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AGİ tablosu: 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak?
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