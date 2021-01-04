Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği Aralık ayı ödemeleri için gelen son dakika açıklamasına göre ödemelerin önümüzdeki hafta belirlenen tarihte gerçekleşeceği bildirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlara ekonomik açıdan destek olan bu ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş şimdilerde ödemenin yapılacağı o tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara ödenecek? İşte gelen açıklamanın detayları…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Pandemi sürecinde çalışan ve işverenlerin ekonomik açıdan en az şekilde etkilenmesi için devlet tarafından sağlanan bu ödenek bilindiği üzere her ayın ilk haftası hesaplara yatıyor. Öte yandan bilindiği üzere ödenek asgari ücret zammıyla en düşük 2.146,50 TL olarak belirlenmişti…
Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; " Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk "Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.