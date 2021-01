Daimler’in ‘yazılım’ geliştirme üssü olduk

DAIMLER, küresel IT stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırarak Türkiye'de Küresel IT Çözümleri Merkezi'ni 2013'te kurmuştu. Şimdi Küresel IT Çözümleri Merkezi, kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ile Daimler Mobility A.G'nin yazılım geliştirme üssü oluyor. Dünyada bir ilk olacak merkez ile finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında Daimler Mobility AG'ye bağlı birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlanacak. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, "2021'de kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ise Daimler Mobility AG.'nin kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak. İlk olmak ve Türkiye'den bu hizmetleri sunmak büyük gurur veriyor" dedi.