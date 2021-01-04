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Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

hesaplama: ile ne kadar emekli maaşı alırım?

2021 yılı zam oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu. , Bağkur ve emeklisi milyonlar tarafından beklenen zam oranı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemi merak konusu oldu. Emekliler, ' ile ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır ve emekli gruplarına göre emekli maaşı kaç TL, ne kadar oldu? İşte, hesaplama yöntemi ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 13:07 ABONE OL
Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte 2021 zammı da açıklandı. Zam miktarının belli olması ile birlikte, farklı seviyelerde emekli maaşı alan milyonlar, emekli maaşı hesaplamaya başladı. Peki, 2021 yılı için açıklanan emekli maaşı zammı ile ne kadar emekli maaşı alacağınızı nasıl hesaplarsınız?? Bu başlık altında, emekli maaşı hesaplama işlemi ile ilgili tüm merak edilenler yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

2021 yılında çalışma hayatını sonlandırmaya hazırlanan vatandaşlar kaç para emekli maaşı alırım sorusunu merak ederken diğer yandan emekli olan vatandaşların akıllarında da emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir.

Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, ' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.

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Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?
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