Emekli maaşı hesaplama: 2021 Ocak zammı ile ne kadar emekli maaşı alırım?

Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte 2021 emekli maaşı zammı da açıklandı. Zam miktarının belli olması ile birlikte, farklı seviyelerde emekli maaşı alan milyonlar, emekli maaşı hesaplamaya başladı. Peki, 2021 yılı için açıklanan emekli maaşı zammı ile ne kadar emekli maaşı alacağınızı nasıl hesaplarsınız?? Bu başlık altında, emekli maaşı hesaplama işlemi ile ilgili tüm merak edilenler yer alıyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
2021 yılında çalışma hayatını sonlandırmaya hazırlanan vatandaşlar kaç para emekli maaşı alırım sorusunu merak ederken diğer yandan emekli olan vatandaşların akıllarında da emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır?
4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir.
4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.