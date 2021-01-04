En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2021 memur zamlarının açıklanmasıyla beraber öğretmen maaşları da belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Ocak-Temmuz aralığında geçerli kılınan zam oranları da belirlendi. Milyonların beklediği açıklama sonrası öğretmenlerin yeni yılda 7.36 oranında zamla maaşlarını alacakları ifade edildi. . Peki, En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte zam oranı ve tüm detaylar…
MEMUR ZAMMI İLE 2021 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni senenin zam oranlarını açıkladı. Bu kapsamda Aralık enflasyonu yüzde 1.24 artarken açıklanan bu verilerle beraber yeni öğretmen maaşları da milyonların gündemine geldi…
Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video
İşte yeni öğretmen maaşları;
Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen enflasyon verisi TÜİK tarafından açıkladı