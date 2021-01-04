Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Aralık ayı enflasyon oranları için meraklı bekleyiş sürüyor. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Şu an TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmasa da, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK AYI 2020 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları henüz belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu…