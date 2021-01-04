Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Aralık ayı ? 2020 TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. tarafından açıklanan oranlarla memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da şekilleniyor. Ekonomistlere göre yapılan değerlendirmelere göre Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. Peki ? TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:50 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:50 ABONE OL
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

Aralık ayı enflasyon oranları için meraklı bekleyiş sürüyor. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Şu an TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmasa da, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK AYI 2020 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları henüz belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu…

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA