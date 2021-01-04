İlk yerli otomobil 142 büyükelçiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı yerli otomobil fabrikasında ilk üretilen araçlar 142 Türk büyükelçisine gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde takvimle uyumlu gidildiğini, ön gösterimin bu yılın sonunda yapılacağını, 2022'de de araçların seri üretim bandından ineceğini söyledi. Bakan Varank, "İlk çıkan araçlardan dünyadaki bütün büyükelçiliklerimize göndermek istiyorum. Bulundukları ülkelerde bizim otomobilimizle gezsinler, gururla binsinler" dedi. Türkiye'ye yatırımdan vazgeçen Volkswagen'in kararıyla ilgili ilk kez konuşan Varank, "Bu işten biz değil Volkswagen kaybeder. Madem global markasınız siyasi karar vermemeniz gerekir. Bu dönemde Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Kendi otomobilimize güveniyoruz" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile yaptığı sohbette şu mesajları verdi:Türkiye'nin Otomobili için takvimde bir değişiklik yok. Salgına rağmen takvimle uyumlu gidiyoruz. Global firmalarla çalışma konusunda eleştiriler var. Tedarik zincirine bakıldığında hangi araç yüzde 100 bir ülkenin kendi toprağında üretiliyor ki? Türkiye, önemli bir üretici, 33 milyar dolar otomotiv, yedek parça ve mühendislik ihracatı yapıyor.Gönlümden geçen bir şey var. İlk çıkan araçlardan dünyadaki bütün büyükelçiliklerimize birer tane göndermek. Büyükelçilerimiz o ülkelerin caddelerinde gururla bizim otomobilimize binsin, tüm dünyaya göstersinler. Bunu başarırsak hoş olacak.Global şirketler ama baktığınızda yerel yönetimlerin kararlarda etkisi var. Global bir markaysanız, kârınızı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. İlk toplantıda 'Siyasi karar verecekseniz enerjimizi harcamayalım' dedik. O gün bize 'Asla siyasi karar vermeyeceğiz' dediler.İHRACATÇILARIMIZ konteyner bulmakta sıkıntı çekiyor. Dünyadaki konteyner piyasası Çin'in elinde. Eğer Uzakdoğu'dan bu tarafa konteyner gelirse onlar da boş konteyneri doldurup ihracat yapabiliyorlar. Şimdi grupları bir araya getiriyoruz. Konteyner üretmek üzere inisiyatif başlatıyoruz. Yeter ki bizim ihracatçımız da konteyner ihtiyacı olduğunda konteyner bulabilsin.HAMMADDE sıkıntısı birkaç farklı sektörden geldi. Demir-çelik, ağaç, sunta sektöründe şikâyetler var. Üreticileri bir araya getirip sorunları çözmek istiyoruz. Demir-çelikte global piyasalardan kaynaklı anormal fiyat artışı var. Kur maliyetleri etkili, 240 dolarlarda olan hurda fiyatları 480 dolara çıkmış. Her dönem fırsatçılar olacaktır. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bu geçici bir süreç, yeter ki art niyetli olanları ayıralım, üreticiyi mağdur etmeyecek dengeyi kuralım. Sektörlere yazı yazdık; demir çelikle ilgili sıkıntısı olanlar bildirsin diye. Olağanüstü zamanlarda olağanüstü tedbirler almak durumundayız.Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Bu salgın tüm dünyadaki tedarik zincirlerini etkiledi. Sistemi tek tedarikçiyle devam ettirmek mümkün değil. Yeni ortaklara, arayışlara yönelme var. Türkiye bu ortaklıklardan kazanan ülke olacak, bunun sinyallerini alıyoruz. 2020'de 9 bin 335 teşvik belgesi düzenlendi. Önceki yıla göre teşvik belgesinde yüzde 30'luk artış oldu. Nitril eldiven üretimi yoktu şimdi üç fabrika birden yatırım yapıyor. Mart ayında kendi ülkemizde üretilen eldivenler kullanılacak. Yatırım iştahı devam edecek.