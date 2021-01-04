Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2021 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş zamları belli olurken 2021 kıdem tazminatı da belli oldu. Çalışan vatandaşların işyerlerinde en az bir sene çalışması kaydıyla her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında aldığı bu tazminatın tavan ve taban rakamları ise bugünkü verilerle beraber açıklandı. Peki, 2021 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar…

2021 KIDEM TAZMİNASI HESAPLAMA!

Asgari ücrete yapılan 500 TL'lik zamla beraber kıdem tazminatı da belli oldu. Bu kapsamda çalışan vatandaşlar kıdemlerine ve maaşlarına göre hesaplayacakları bu tutarın tavan rakamı 7 bin 117 TL'den 7 bin 640 TL'ye yükseldi...