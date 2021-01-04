Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2021 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş zamları belli olurken 2021 kıdem tazminatı da belli oldu. Çalışan vatandaşların işyerlerinde en az bir sene çalışması kaydıyla her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında aldığı bu tazminatın tavan ve taban rakamları ise bugünkü verilerle beraber açıklandı. Peki, 2021 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar…
2021 KIDEM TAZMİNASI HESAPLAMA!
Asgari ücrete yapılan 500 TL'lik zamla beraber kıdem tazminatı da belli oldu. Bu kapsamda çalışan vatandaşlar kıdemlerine ve maaşlarına göre hesaplayacakları bu tutarın tavan rakamı 7 bin 117 TL'den 7 bin 640 TL'ye yükseldi...
KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU
Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz-31 Aralık için 7 bin 117,17 lira olarak uygulanıyordu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2020 enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 2020'nin genel enflasyonu da ortaya çıktı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.Memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı ortaya çıktı. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7638,96 TL olarak belirlendi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.
Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.
SON İKİ YILDAKİ KIDEM TAZMİNAT TAVANI TUTARLARI
Kıdem tazminatı tavanı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ediyor. Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor.
İşte son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarları...