Kıdem tazminatı tavanı 2021 belli oldu! Bu yıl kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç para oldu?

Son dakika haberleri... Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber yeni yılda memurlara yapılacak olan zam miktarı da belli oldu. Bu noktada, en çok merak edilen konulardan birisi olarak 2021 kıdem tazminatı tavanı öne çıkıyor. Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz-31 Aralık için 7 bin 117,17 lira olarak uygulanıyordu. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama nasıl yapılır? Detaylar şu şekilde;
2021 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Aralık enflasyon oranının belli olmasının ardından 2021 yılında işçiler için ödenecek kıdem tazminatı tutarı belli oldu. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu.
2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638,96 TL olarak açıklandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.
Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.
SON İKİ YILDAKİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor. Son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı miktarı şu şekildeydi:
01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117,17 TL
01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730,15 TL
01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6017,60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL
KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR? ŞARTLAR NELER?
Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.
Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.