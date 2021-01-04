Memur maaş hesaplama 2021: Enflasyon farkı zam oranına göre memurlar ne kadar maaş alacak?

Emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 olurken memur ve memur emeklisi ile enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Peki; memur maaşı hesaplama sorgulama nasıl yapılır? Enflasyon farkı zam oranına göre memurlar ne kadar maaş alacak?

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili beklenen Ocak zammı haberi geldi. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu…