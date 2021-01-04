Memur maaşı zam oranları ile ilgili son dakika haberi: 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TUİK'ten gelen son dakika verilerine göre, 2021 yılı Ocak ayında, memur maaşı zam oranı açıklandı. Memur maaşı zammı oranı, memur kategorilerine göre çok sayıda çalışan tarafından araştırılıyordu. Peki, 2021 memur maaşı zam oranı ile memur maaşı ne kadar, TL oldu? Ocak ayı TÜFE ve enflasyon oranları sonrası kritik zam oranları resmi olarak paylaşıldı. Bu başlık altında, 2021 memur maaşı zammı oranı yer almaktadır.

MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların ise emekli zammı 8.36 oldu.