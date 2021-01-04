Ocak 2021 memur zammı ile bekçi maaşı ne kadar oldu? İlkokul, lise ve üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz sene ilkokul mezunu bekçilerin 4 bin 302 TL aldığı bilinirken em yüksek maaş ise 4.657 TL ile önlisans ve lisans mezunu bekçilerin olmuştu. Bu sene TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni zam oranları da belli oldu. Peki; İlkokul, lise ve üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile bekçi maaşı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…
MEMUR ZAMMI İLE 2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2021 yılında memurların, doktor, polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
2021 BEKÇİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video
2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu.
Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen enflasyon verisi TÜİK tarafından açıkladı