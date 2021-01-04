Ocak 2021 memur zammı ile bekçi maaşı ne kadar oldu? İlkokul, lise ve üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz sene ilkokul mezunu bekçilerin 4 bin 302 TL aldığı bilinirken em yüksek maaş ise 4.657 TL ile önlisans ve lisans mezunu bekçilerin olmuştu. Bu sene TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni zam oranları da belli oldu. Peki; İlkokul, lise ve üniversite mezunu bekçi maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile bekçi maaşı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI İLE 2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2021 yılında memurların, doktor, polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.