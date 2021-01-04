Sağlık çalışanına ek ödeme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlayan sağlık çalışanına, ismi acil çalışan listesinde olmamasına rağmen ek ödeme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi. Üniversite hastanesinin acil röntgen biriminde görev yapan sağlık teknisyeni, salgınla mücadele sürecinde acil servise hizmet vermesine rağmen ek ödemeden yararlanmadığını belirterek kuruma başvurdu. KDK'ya, başvuranın isminin acil çalışan listesinde olmadığı, bu nedenle ek ödeme yapılmadığı cevabı verildi. Sağlık teknisyeninin, salgınla mücadele çalışmalarında fiilen görev yaptığını kanıtlaması sonrasında KDK, idareye yönelik tavsiye kararı verdi. Bu durumdaki çalışana ek ödeme yapılmamasının, motivasyonu ve teşvikiyle bağdaşmadığının da altı çizildi. ANKARA