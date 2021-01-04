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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili haberleri ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken gram altının 500 liranın altında seyretmesi uzun bir süredir devam ediyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle yatırımcılar tarafından önem kazanan altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:05 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de dahil olmak üzere araştırılıyor. Bugün 22 ayar bilezik 410 liradan işlem görürken haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ

Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de altın fiyatları sorgulamaları başladı. Yarım altın bugün bin 500 liranın altında seyreden 22 ayar bilezik fiyatında ise düşüş gözlemlenmektedir.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 410,79

SATIŞ: 426,68

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.029,90

SATIŞ: 3.029,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.049,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 1.475,20

SATIŞ: 1.496,50

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.475,30

SATIŞ: 1.496,50

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 737,60

SATIŞ: 752,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 455,10

SATIŞ: 455,19

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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