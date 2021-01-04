SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de dahil olmak üzere araştırılıyor. Bugün 22 ayar bilezik 410 liradan işlem görürken haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ

Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de altın fiyatları sorgulamaları başladı. Yarım altın bugün bin 500 liranın altında seyreden 22 ayar bilezik fiyatında ise düşüş gözlemlenmektedir.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları...