SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanırken sabah saatleri itibarıyla sorgulamalar başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ

4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik 414 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 487 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…