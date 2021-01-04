SON DAKİKA | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zammı oranı

2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

2020 İKİNCİ YARISINA GÖRE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİ ORANI

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklandı.